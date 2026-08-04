Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison privee avec vue sur la mer

Nowy? Nowy? Nowy? ? Na sprzedaż - Givat Olga Dom, który sprawi, że zakochasz się od pierwszego spojrzenia! ✨ Nowy, high-end, w pełni zainwestowany domek ? O 300 m2 zbudowany na powierzchni około 250 m2 ?️ 7 przestronne i jasne pokoje ? Ogromny bonus: Niezależna piwnica 3 pokoi ✔️ Kuchnia ✔️ Łazienka (WC + prysznic) ✔️ Oddzielny wpis Idealny do wynajęcia, nastolatki, praktyki lub innego użytku ? Razem: 10 pokoi w obiekcie ? Na górze: Jacuzzi z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze ? Dom starannie zaprojektowany przez architekta wnętrz ? Ogród krajobrazowy obejmujący: * Pergolas * Bogata roślinność * Mały basen z wodospadem ? Przeszukana i spokojna lokalizacja, kilka minut od morza ? Cena: 4 800 000 Na co czekasz? Skontaktuj się ze mną. ☎️