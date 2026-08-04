Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison privee avec vue sur la mer

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? Na sprzedaż - Givat Olga
Dom, który sprawi, że zakochasz się od pierwszego spojrzenia!
✨ Nowy, high-end, w pełni zainwestowany domek
? O 300 m2 zbudowany na powierzchni około 250 m2
?️ 7 przestronne i jasne pokoje
? Ogromny bonus:
Niezależna piwnica 3 pokoi
✔️ Kuchnia
✔️ Łazienka (WC + prysznic)
✔️ Oddzielny wpis
Idealny do wynajęcia, nastolatki, praktyki lub innego użytku
? Razem: 10 pokoi w obiekcie
? Na górze:
Jacuzzi z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze
? Dom starannie zaprojektowany przez architekta wnętrz
? Ogród krajobrazowy obejmujący:
* Pergolas
* Bogata roślinność
* Mały basen z wodospadem
? Przeszukana i spokojna lokalizacja, kilka minut od morza
? Cena: 4 800 000
Na co czekasz? Skontaktuj się ze mną. ☎️
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Hadera, Izrael
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