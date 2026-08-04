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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique maison privee avec vue sur la mer

Hadera, Izrael
od
$1,57M
;
10
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ID: 39677
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera
  • Adres
    HaNegev

O kompleksie

Przeniesienie
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Nowy? Nowy? Nowy? ? Na sprzedaż - Givat Olga Dom, który sprawi, że zakochasz się od pierwszego spojrzenia! ✨ Nowy, high-end, w pełni zainwestowany domek ? O 300 m2 zbudowany na powierzchni około 250 m2 ?️ 7 przestronne i jasne pokoje ? Ogromny bonus: Niezależna piwnica 3 pokoi ✔️ Kuchnia ✔️ Łazienka (WC + prysznic) ✔️ Oddzielny wpis Idealny do wynajęcia, nastolatki, praktyki lub innego użytku ? Razem: 10 pokoi w obiekcie ? Na górze: Jacuzzi z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze ? Dom starannie zaprojektowany przez architekta wnętrz ? Ogród krajobrazowy obejmujący: * Pergolas * Bogata roślinność * Mały basen z wodospadem ? Przeszukana i spokojna lokalizacja, kilka minut od morza ? Cena: 4 800 000 Na co czekasz? Skontaktuj się ze mną. ☎️

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Rekreacja

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od
$1,57M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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