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  4. Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann

Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,03M
8.08.2026
$1,03M
7.08.2026
$1,03M
6.08.2026
$1,03M
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11
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ID: 39713
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Bnei Moshe, 21

O kompleksie

Przeniesienie
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Cena spada! Na 25, rue Bnei Moshe, w pobliżu Yehuda Maccabi, wspaniały apartament na sprzedaż wyłącznie. Około 74 m2 powierzchni mieszkalnej, kąpana w świetle. Przestronne, eleganckie i odnowione. Drugie piętro bez windy. Cicha ulica. Ewentualny przyszły rozwój (TAMA).

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
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Sklepy spożywcze
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Dzielnica mieszkaniowa Superbe 2 pieces de 74 m dans une rue calme a cote du parc et de weizmann
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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