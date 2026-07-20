  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Netivot
  4. Dzielnica mieszkaniowa En plein centre de netivot neve sharon

Dzielnica mieszkaniowa En plein centre de netivot neve sharon

Netivot, Izrael
od
$1,148
;
7
Zostawić wniosek
ID: 38806
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Beersheba Subdistrict
  • Miasteczko
    Netivot
  • Adres
    ryl srwn

Lokalizacja na mapie

Netivot, Izrael
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique duplex toit proche mer vieux nord
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,64M
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique penthouse duplex de reve avec piscine privee a vendre au coeur de raanana
Raanana, Izrael
od
$3,44M
Dzielnica mieszkaniowa Agamim face au parc
Netanja, Izrael
od
$1,15M
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 3 pieces a bavli
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,16M
Dzielnica mieszkaniowa Maison mitoyenne refaite a neuf
Aszkelon, Izrael
od
$787,200
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre de netivot neve sharon
Netivot, Izrael
od
$1,148
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Sublime pentahouse
Dzielnica mieszkaniowa Sublime pentahouse
Dzielnica mieszkaniowa Sublime pentahouse
Dzielnica mieszkaniowa Sublime pentahouse
Dzielnica mieszkaniowa Sublime pentahouse
Dzielnica mieszkaniowa Sublime pentahouse
Dzielnica mieszkaniowa Sublime pentahouse
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,20M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable avec terrasse bien agence calme clair magnifique neuf proche de la mer renove spacieux
Herzliya, Izrael
od
$2,15M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Holyland beit vagan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland beit vagan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland beit vagan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland beit vagan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland beit vagan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland beit vagan jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Holyland beit vagan jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$4,23M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się