Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces entierement renove a bat yam

Na sprzedaż wyłącznie w Bat Yam, w poszukiwanym obszarze. Odkryj ten wspaniały 4-pokojowy apartament całkowicie odnowiony z wysokiej klasy usług i nowoczesnej architektury. Apartament posiada bezpieczną sypialnię (Mamad), przyjemny balkon i jasne i funkcjonalne strefy mieszkalne. Idealnie położony w pobliżu Balfour Street i HaAtsmaout Boulevard, cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją, w pobliżu morza, sklepów, szkół, transportu publicznego i wszystkich udogodnień. Stacja tramwajowa (czerwona linia) znajduje się zaledwie 5 minut od obiektu. Ta nieruchomość doskonale nadaje się zarówno do głównej rezydencji, jak i do najmu inwestycji.