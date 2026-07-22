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Dzielnica mieszkaniowa A vendre 4 pieces entierement renove a bat yam

Bat Jam, Izrael
od
$803,600
;
9
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ID: 38866
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 22.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Bat Jam
  • Adres
    Sderot HaAtzmaut, 30

O kompleksie

Przeniesienie
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Na sprzedaż wyłącznie w Bat Yam, w poszukiwanym obszarze. Odkryj ten wspaniały 4-pokojowy apartament całkowicie odnowiony z wysokiej klasy usług i nowoczesnej architektury. Apartament posiada bezpieczną sypialnię (Mamad), przyjemny balkon i jasne i funkcjonalne strefy mieszkalne. Idealnie położony w pobliżu Balfour Street i HaAtsmaout Boulevard, cieszy się uprzywilejowaną lokalizacją, w pobliżu morza, sklepów, szkół, transportu publicznego i wszystkich udogodnień. Stacja tramwajowa (czerwona linia) znajduje się zaledwie 5 minut od obiektu. Ta nieruchomość doskonale nadaje się zarówno do głównej rezydencji, jak i do najmu inwestycji.

Lokalizacja na mapie

Bat Jam, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Bat Jam, Izrael
od
$803,600
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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