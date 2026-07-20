  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux

Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,24M
;
8
Zostawić wniosek
ID: 38803
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Yodfat, 2

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable bien agence bon emplacement clair dans rue calme grand grand jardin investi luxueux magnifique neuf spacieux
Ashdod, Izrael
od
$4,76M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer agreable calme clair magnifique proche de la mer renove spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,90M
Dzielnica mieszkaniowa Bon emplacement proche de la mer vue sur la mer a ne pas manquer spacieux entierement meuble
Bat Jam, Izrael
od
$2,296
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement grand proche de la mer bien agence spacieux bel appartement magnifique
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,44M
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,36M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,24M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse bel appartement bon emplacement magnifique
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,90M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma prix en baisse
Dzielnica mieszkaniowa Michkenot haouma prix en baisse
Jerozolima, Izrael
od
$1,95M
!!! W Michkenot Haouma, w pobliżu stacji centralnej i centrum miasta, w pobliżu transportu i sklepów, w rezydencji z widokiem na promenadę, wspaniały apartament 5.5 pokoje w doskonałym stanie, przestronne, w tym mamada, balkon z otwartym widokiem, 4 prywatne miejsca parkingowe i 2 duże piwni…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Izrael
od
$1,30M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się