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Dzielnica mieszkaniowa Hayarmouk quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier remez

Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,20M
;
2
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ID: 38773
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Zeev Jabotinsky

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Riszon le-Cijjon, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Hayarmouk quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier remez
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,20M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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