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Dzielnica mieszkaniowa Har homa terrasse souccah

Jerusalem, Izrael
od
$915,120
;
11
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ID: 39676
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 4.08.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    HaMamtzi, 5

O kompleksie

Przeniesienie
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Mieszkanie na sprzeda ¿w Jerozolimie, na ulicy zapytaj w dzielnicy Har Homa Premium Rental Blisko sklepów, transportu publicznego, synagogi, parków itp... 5. piętro na 6 z windą 4 sztuki 87m2 + 15m2 tarasu z otwartym widokiem 3 wystawy 1 parking 1 piwnica Cena: 2,790,000sh

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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