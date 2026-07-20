  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Jerozolima
  4. Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer 2 pieces 55 m bet hakerem jerusalem 1er etage terrasse 8 m sans souccah dans immeuble neuf de 4 etages

Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer 2 pieces 55 m bet hakerem jerusalem 1er etage terrasse 8 m sans souccah dans immeuble neuf de 4 etages

Jerozolima, Izrael
od
$2,132
;
2
Zostawić wniosek
ID: 38547
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Megadim, 24

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmieniłeś parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Emplacement ideal 5 pieces a vendre face au parc hayarkon proche de toutes commodites bnei brak
Bene Berak, Izrael
od
$1,28M
Dzielnica mieszkaniowa Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Raanana, Izrael
od
$1,14M
Dzielnica mieszkaniowa Proche mer bograshov mamad
Tel-Awiw, Izrael
od
$869,200
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,69M
Dzielnica mieszkaniowa Vue exceptionnelle quartier tres recherche
Petah Tikva Subdistrict, Izrael
od
$1,33M
Przeglądasz
Dzielnica mieszkaniowa Appartement a louer 2 pieces 55 m bet hakerem jerusalem 1er etage terrasse 8 m sans souccah dans immeuble neuf de 4 etages
Jerozolima, Izrael
od
$2,132
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique cottage neuf de haut standing grand jardin et piscine privee
Ashdod, Izrael
od
$2,38M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf magnifique neuf
Tel-Awiw, Izrael
od
$3,05M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 3 pieces quartier abramovitch
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$652,720
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się