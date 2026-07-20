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Dzielnica mieszkaniowa Tour yoo park tzameret 4 5 pieces

Tel-Awiw, Izrael
od
$2,13M
;
5
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ID: 38374
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Nisim Aloni, 8 8 Nisim Aloni St

O kompleksie

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Apartament na sprzedaż w Tours YOO w Parku Tzameret w Tel- Aviv Luksusowa wycieczka z strażnikiem, siłownią, basenem, łaźnią, sauną i wiele więcej! 8. piętro z 4 windami 4.5 szt. 170 m2 + 11 m2 taras Mamad 2 łazienki 3 W.C. 2 miejsca parkingowe Cena: 6,500,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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