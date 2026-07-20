Dzielnica mieszkaniowa Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion

Apartament 3.5 pokoje na sprzedaż Ulica Jerozolima - Rishon LeZion Szukasz doskonałego mieszkania do życia lub inwestycji? To może być dokładnie to, czego potrzebujesz! Szczegóły własności: ? 3.5 sztuk ? Około 70 m2 ? 3 piętro na 3 ? Jeden apartament na piętro - maksymalna prywatność i cisza ? Szczególnie ciche mieszkanie, nie narażone na ulicy Jerozolimy ? Parkowanie w porozumieniu z bramą elektryczną ? Bri (miklat) odpowiada standardom budynku ? 2 klimatyzatory ? Nowy słoneczny podgrzewacz wody w ramach gwarancji ? Apartament w doskonałym stanie, częściowo odnowiony ? Budynek przechodzi renowację zewnętrzną. Najważniejsze punkty: ✅ Idealny do życia lub inwestowania ✅ Całkowita prywatność - jeden apartament na piętro ✅ Ciche i przyjemne środowisko mieszkalne ✅ Potencjał modernizacji poprzez renowację budynku ? Cena marketingowa: 1,720,000?