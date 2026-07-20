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Dzielnica mieszkaniowa Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion

Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$564,160
;
7
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ID: 38270
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Centralny
  • Okolica
    Rehovot Subdistrict
  • Miasto
    Riszon le-Cijjon
  • Adres
    Zeev Jabotinsky

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament 3.5 pokoje na sprzedaż Ulica Jerozolima - Rishon LeZion Szukasz doskonałego mieszkania do życia lub inwestycji? To może być dokładnie to, czego potrzebujesz! Szczegóły własności: ? 3.5 sztuk ? Około 70 m2 ? 3 piętro na 3 ? Jeden apartament na piętro - maksymalna prywatność i cisza ? Szczególnie ciche mieszkanie, nie narażone na ulicy Jerozolimy ? Parkowanie w porozumieniu z bramą elektryczną ? Bri (miklat) odpowiada standardom budynku ? 2 klimatyzatory ? Nowy słoneczny podgrzewacz wody w ramach gwarancji ? Apartament w doskonałym stanie, częściowo odnowiony ? Budynek przechodzi renowację zewnętrzną. Najważniejsze punkty: ✅ Idealny do życia lub inwestowania ✅ Całkowita prywatność - jeden apartament na piętro ✅ Ciche i przyjemne środowisko mieszkalne ✅ Potencjał modernizacji poprzez renowację budynku ? Cena marketingowa: 1,720,000?

Lokalizacja na mapie

Riszon le-Cijjon, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Vente appartement 35 pieces rue jerusalem rishon lezion
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od
$564,160
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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