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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair dans un immeuble neuf neuf spacieux grand jardin magnifique renove

Tel-Awiw, Izrael
od
$5,25M
;
5
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ID: 38426
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Shlomo Cheech Lahat Promenade

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair dans un immeuble neuf neuf spacieux grand jardin magnifique renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$5,25M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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