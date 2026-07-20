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Dzielnica mieszkaniowa Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel

Jerozolima, Izrael
od
$882,320
;
11
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ID: 38366
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerozolima
  • Adres
    Moshe Kleinman, 12

O kompleksie

Przeniesienie
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Mieszkanie na sprzeda ¿w Jerozolimie, w dzielnicy Kiryat Yovel. W postępowaniu Tama 38 / 2. 1 piętro. 3 pokoje (4 pokoje pierwotnie). 85 m2. Możliwość utworzenia wypożyczalni. Po Tama 38 / 2: apartament będzie 113 m2 + taras + parking + piwnica. Cena: 2 690 000 - do uzgodnienia.

Lokalizacja na mapie

Jerozolima, Izrael
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Dzielnica mieszkaniowa Tama 382 pinuy binuy kiryat yovel
Jerozolima, Izrael
od
$882,320
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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