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Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer frishman

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,62M
;
9
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ID: 38336
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Mapu, 1

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy w pobliżu Frishman i morza! Odnowiony budynek. Drugie piętro z windą na drugim piętrze. 3 przestronne pokoje. 90 m2 z przodu. Wysokie sufity. 3 wystawy: Południe, Wschód, Zachód. Cena: 4,950,000

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Dzielnica mieszkaniowa Rue calme proche mer frishman
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,62M
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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