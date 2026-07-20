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Dzielnica mieszkaniowa 2 pieces a neve tzedek

Tel-Awiw, Izrael
od
$1,34M
;
6
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ID: 38388
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Neve Tsedek, 24

O kompleksie

Przeniesienie
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Apartament na sprzedaż w Tel- Aviv, w cichej ulicy Neve Tzedek dzielnicy! Dwupiętrowy budynek! 1 piętro, 2 pokoje z przodu, 61m2. 10m2 tarasu! Wysoki sufit 3,39 metra! 2 wystawy: Południe, Zachód. Cena: 4,100,000sh

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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