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Dzielnica mieszkaniowa Magnifique duplex avec jardin a louer

Jerusalem, Izrael
od
$15,000
;
10
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ID: 37930
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 2.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Jerozolima (dystrykt)
  • Okolica
    Jerusalem Subdistrict
  • Miasto
    Jerusalem
  • Adres
    Dina, 8

O kompleksie

Przeniesienie
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W samym sercu dzielnicy Baka, wspaniały duplex z ogrodem, jasne i przestronne, oferując cały urok autentycznego charakteru Jerozolimy z wysokimi sufitami. Orientacje: Południe, Północ i Wschód Duplex z ogrodem 4 sztuki 2 pełne łazienki 100 m2 Prywatny ogród o powierzchni 30 m2 W pełni wyposażone w wysokiej jakości usługi Brak parkowania Czynsz: 15,000 miesięcznie

Lokalizacja na mapie

Jerusalem, Izrael
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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