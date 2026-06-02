Dzielnica mieszkaniowa Magnifique duplex avec jardin a louer

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W samym sercu dzielnicy Baka, wspaniały duplex z ogrodem, jasne i przestronne, oferując cały urok autentycznego charakteru Jerozolimy z wysokimi sufitami.
Orientacje: Południe, Północ i Wschód
Duplex z ogrodem
4 sztuki
2 pełne łazienki
100 m2
Prywatny ogród o powierzchni 30 m2
W pełni wyposażone w wysokiej jakości usługi
Brak parkowania
Czynsz: 15,000 miesięcznie
Lokalizacja na mapie
Jerusalem, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
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