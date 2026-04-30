Dzielnica mieszkaniowa Projet neuf a hadera le parc

Mardochee Khayat oferuje Ci życie w nowym projekcie w jednej z najlepszych dzielnic Hadery.
Konstrukcja z architektonicznym designem oferuje do życia w kompleksie dwóch budynków u podnóża galerii handlowej, gdzie będą obecne piękne znaki.
Chcesz żyć w cichej ulicy i prawo w parku ten nowy projekt jest dla Ciebie.
Istnieje kilka powodów, dla których mieszkanie w Hadera Park może być atrakcyjne. Po pierwsze, sam park oferuje piękne środowisko naturalne, w którym można odpocząć, chodzić i cieszyć się przyrodą. To może być bardzo przyjemne żyć blisko tak rozległej zielonej przestrzeni.
Ponadto obszar parku Hadera jest na ogół cichy i spokojny, co czyni go idealnym miejscem dla rodzin lub ludzi, aby uciec od zgiełku miasta.
W zakresie udogodnień, okolica jest często dobrze wyposażone w szkoły, sklepy i usługi w pobliżu. Więc możesz korzystać z łatwego dostępu do wszystkiego, czego potrzebujesz na co dzień.
Krótko mówiąc, mieszkanie w dzielnicy Hadera Park oferuje przyjemne środowisko naturalne, ciche środowisko, udogodnienia w pobliżu i dobrą dostępność do innych obszarów Izraela.
Weź samochód i będziesz w
30 minut od Tel Awiwu
30 minut od Haify
10 minut od plaży Hadera
Charakterystyka projektu
Piękne podwójne lobby urządzone przez architekta dla maksymalnej prywatności właścicieli.
Sala gimnastyczna, piękny wiszący ogród
Trzy windy w tym chabbatic
Jasny widok na pierwsze piętra.
Projekt z gwarancją bankową
Czas trwania budowy 3 lata
Rozpoczęcie budowy planowane na grudzień 2024 r.
Każdy apartament jest sprzedawany z prywatnym miejscem parkingowym i piwnicy
Wysoka wydajność stojąca
Charakterystyka apartamentu
Na podłodze jest cały dom 80x80
Przygotowanie do klimatyzacji
Jakość mebli łazienkowych
Zawór montażowy
Jakość drzwi wewnętrznych
Kuchnia dostosowana
Magazyny elektryczne w całym domu
Kilka apartamentów są na sprzedaż
3 pokoje powierzchnia 83,5m2 + 7,2m2 taras
4 pokoje powierzchnia 106m2 + 15,2 m2 taras
5 pokoi o powierzchni 127m2 + 25,8m2 taras
Lokalizacja na mapie
Hadera, Izrael
