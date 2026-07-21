  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Tel-Awiw
  4. Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf avec parking souterrain

Dzielnica mieszkaniowa 3 pieces neuf avec parking souterrain

Tel-Awiw, Izrael
Sprzedane lub nieaktualne
4
ID: 35162
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.05.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Modigliani, 9

O kompleksie

W nowym budynku stojącym, 3 pokojowe mieszkanie 78m2 powierzchni mieszkalnej z prywatnym parkingiem. Dostawa za 2 miesiące! Do zajęcia

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Rekreacja
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Dzielnica mieszkaniowa Appartement luxueux de 4 pieces dans le quartier neve hof rishon lezion
Riszon le-Cijjon, Izrael
od
$1,11M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Investissement ideal 4 pieces renove a rafraichir proche boulevard nordau parfait colocation
Dzielnica mieszkaniowa Investissement ideal 4 pieces renove a rafraichir proche boulevard nordau parfait colocation
Dzielnica mieszkaniowa Investissement ideal 4 pieces renove a rafraichir proche boulevard nordau parfait colocation
Dzielnica mieszkaniowa Investissement ideal 4 pieces renove a rafraichir proche boulevard nordau parfait colocation
Dzielnica mieszkaniowa Investissement ideal 4 pieces renove a rafraichir proche boulevard nordau parfait colocation
Dzielnica mieszkaniowa Investissement ideal 4 pieces renove a rafraichir proche boulevard nordau parfait colocation
Dzielnica mieszkaniowa Investissement ideal 4 pieces renove a rafraichir proche boulevard nordau parfait colocation
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,39M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception dans immeuble de standing
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception dans immeuble de standing
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception dans immeuble de standing
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception dans immeuble de standing
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception dans immeuble de standing
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception dans immeuble de standing
Dzielnica mieszkaniowa Penthouse dexception dans immeuble de standing
Tel-Awiw, Izrael
od
$6,53M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się