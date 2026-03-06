  1. Realting.com
Dzielnica mieszkaniowa Superbe 163 m2 a vendre tour gan hair sur ben gurion et pres de la mer

Tel-Awiw, Izrael
$3,45M
2
ID: 34012
Data aktualizacji: 5.03.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Tel-Awiwu
  • Okolica
    Tel Aviv Subdistrict
  • Miasto
    Tel-Awiw
  • Adres
    Hadassa, 15

O kompleksie

Nowy w sprzedaży wyłącznie Hadassah 6 - w prestiżowej i poszukiwanej wieży Gan Ha 'ir ?? Jasny i dobrze utrzymany apartament o powierzchni około 163 m2 Praktyczny parking podziemny ?? 7th Floor ?? Northwestern widok z salonu (pokój dzienny i kuchnia) i na wschód od pokoi Budynek skorzystał z kompletnej renowacji zewnętrznej i w pełni płatnej renowacji dachu! Zalety wieży: Nowy kompleks wellness na tarasie na dachu, w tym: * Basen olimpijski * Przestronne i nowoczesne siłownia * Sucha i mokra sauna * Jacuzzi Custodian przy wejściu 24 / 7 Duża dobrze wyznaczona przestrzeń z prysznicami i toaletami Miejsce zarezerwowane dla mieszkańców z dostępem do prywatnego ogrodu Środowisko ekologiczne

Lokalizacja na mapie

Tel-Awiw, Izrael
