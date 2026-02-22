  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Aszdod
  4. Dzielnica mieszkaniowa A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage

Dzielnica mieszkaniowa A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage

Aszdod, Izrael
od
$1,975
;
7
Zostawić wniosek
ID: 33590
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 20.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Dystrykt Południowy
  • Okolica
    Ashkelon Subdistrict
  • Miasto
    Aszdod

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
wynajem, mieszkanie 5 pokoi Kineret 2, w niskim budynku 4 piętra tylko 2 apartamenty na piętro. Zawiera mamad (sejf), balkon i oczywiście windę. Przestronne mieszkanie, bardzo jasne, z wspaniałymi widokami. Idealna lokalizacja: 1 minut spacerem od centrum handlowego Yod Alef i 3 minuty spacerem od morza. Natychmiastowe wejście. Nieumeblowane.

Lokalizacja na mapie

Aszdod, Izrael
Sklepy spożywcze
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Aszkelon, Izrael
od
$592,515
Dzielnica mieszkaniowa Vivre jerusalem au sommet appartement de prestige avec vue panoramique jerusalem immonbilier 026786595
Jerozolima, Izrael
od
$1,912
Dzielnica mieszkaniowa Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer
Bat Jam, Izrael
od
$705,375
Dzielnica mieszkaniowa Renove
Aszkelon, Izrael
od
$404,415
Dzielnica mieszkaniowa Rdj 4 p
Aszkelon, Izrael
od
$674,025
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa A louer a ashdod appartement 5 pieces quotkineret 2quot dans un petit immeuble de 4 etages avec seulement 2 appartements par etage
Aszdod, Izrael
od
$1,975
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Dzielnica mieszkaniowa Appartement 4 5 pieces avec vue mer dans le complexe gan hair bat yam
Bat Jam, Izrael
od
$1,25M
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,72M
Wspaniały ogród gruntowy o powierzchni 74 m2 z prywatnym ogrodem o powierzchni 60 m2 (katastre) Street Yona Anavi! Wyobraźcie sobie... niezależne wejście, wysokie sufity na wyjątkową przestrzeń życiową i ogród, w którym możecie zrelaksować się w całkowitej prywatności. Wszystkie zaledwie 20…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer a renover au centre avec terrasse bien agence bonne occasion dans rue calme
Bat Jam, Izrael
od
$830,775
Bat Yam - ulica IDF Apartament przez zachód / wschód 4 pokoje 106 m2 z uroczym tarasem o powierzchni około 13m2 (1 mistrz z łazienką + 2 sypialnie z tym 1 mamad) Liczba miejsc parkingowych 4 piętro z windą Nowy budynek w dobrym stanie i dobrze utrzymany. Najważniejsze punkty: Duży jasny sa…
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się