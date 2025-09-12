  1. Realting.com
  2. Izrael
  3. Hadera
  4. Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite

Hadera, Izrael
od
$790,500
;
6
Zostawić wniosek
ID: 27982
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Izrael
  • Region / Państwo
    Hajfa (dystrykt)
  • Okolica
    Hadera Subdistrict
  • Miasto
    Hadera

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Français Français
Smilanski Hadera - Wyjątkowa rezydencja miejska w sercu miasta Dostawa: Sierpień 2027 Premia lokalizacja, w samym centrum Hadery: w pobliżu Pałacu Sprawiedliwości i ratusza, w pobliżu przyszłości Kirya Hamemshala i niecałe 10 minut spacerem od stacji (bezpośrednie połączenie Tel Aviv). Projekt podpisany przez renomowanego dewelopera, łączący sklepy, biura i mieszkania z prywatnym wejściem rezydenta dla ekskluzywnej atmosfery. Aktywa projektu: Wspólny taras panoramiczny ~ 550 m2 zarezerwowany dla mieszkańców, otwarty widok na miasto. Prywatny ogród krajobrazowy ~ 600 m2 dla relaksujących momentów z rodziną lub sąsiadami. Zakupy na parterze, wybór wysokiej jakości sklepów, bezpośredni dostęp. Dynamiczne, nowoczesne, dobrze obsługiwane środowisko życiowe - idealne do życia lub inwestowania.

Lokalizacja na mapie

Hadera, Izrael
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer avec terrasse bonne affaire dans un immeuble neuf etage haut avec vue grand jardin haut standing neuf permis de construire projet de qualite
Netanja, Izrael
od
$807,000
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Harish, Izrael
od
$302,400
Dzielnica mieszkaniowa Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Izrael
od
$1,30M
Dzielnica mieszkaniowa A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Jam, Izrael
od
$810,000
Dzielnica mieszkaniowa Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,46M
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Au centre avec terrasse bon emplacement projet de qualite
Hadera, Izrael
od
$790,500
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Dzielnica mieszkaniowa En plein centre ville de tel aviv
Tel-Awiw, Izrael
od
$1,76M
W samym sercu Tel Awiwu, w pobliżu teatru, w pobliżu Kikar Hamedina i Yarkon Park. Oto bardzo piękny projekt oferujący luksusowe usługi wewnętrzne i zewnętrzne, z wyborem mieszkania z 2 pokoi do penthouse. z widokiem na morze
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Dzielnica mieszkaniowa A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Awiw, Izrael
od
$2,91M
bardzo piękny projekt na Tel Awiwie w pobliżu morza i słynnej dzielnicy Neve Tsedek. penthouse 4 pokoje, 3 chber łóżko z 2 brudne kąpieli. piękny taras 56 m2 położony na 7 piętrze. z 1 miejscem parkingowym. Dostawa 8 miesięcy
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Dzielnica mieszkaniowa Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerozolima, Izrael
od
$3,60M
Nowy projekt Ramat Szaret Jerozolima granica Bet veigan Składa się z 2 budynków 19 i poniżej 7 pięter budynku, składający się z wielu sklepów na parterze, ogromny ogród taras, 3 windy każdy (w tym 2 chabat), haknesset zakład, siłownia... Maj 2029 3 pokoje 80m2 z tarasem 10m2 3 pokoje 85m2 …
Agencja
Immobilier.co.il
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się