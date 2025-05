Dzielnica mieszkaniowa Le seul et unique espace de vie le plus proche du mur occidental et du centre du monde juif

Ta unikalna lokalizacja położona na Placu Zachodniego Muru w samym sercu żydowskiej dzielnicy Jerozolimy, po 2500 latach!, to wyjątkowa okazja na nieruchomości o głębokim znaczeniu historycznym i religijnym. Jego niezrównana bliskość Zachodniego Placu Muru, zaledwie kilka metrów od niego, oferuje jasny i bezpośredni widok na jeden z najbardziej świętych miejsc na świecie od każdego pokoju, co czyni go prawdziwie charakterystyczną ofertą. Inteligentny projekt rezydencji doskonale integruje ikoniczny widok Western Wall w przestrzeń życiową, z bezpośrednim wyjściem na taras, który podkreśla zapierający dech w piersiach widok. Ponadto obiekt posiada wspaniałe szklane dzieła renomowanego artysty Ronena Kandela, dodając niepowtarzalny i artystyczny dotyk do przestrzeni kosmicznej. Powierzchnia mieszkalna około 220 metrów kwadratowych, na jednym poziomie, jest uzupełniona o 26 metrów kwadratowych taras przeznaczony do użytku "Soucca". Dobrze utrzymane wnętrze obejmuje duży salon, koszerną kuchnię podzieloną z wyspą, wyposażoną w dwa umywalki, dwa zmywarki do naczyń i dwa niszczarki odpadów, jadalnię, luksusowy apartament z budynkiem - w szafy i garderoby i spalarnia typu łazienka, przestronny pokój biurowy w domu, dwie dodatkowe sypialnie, dwie dodatkowe łazienki i oddzielną pralnię. Apartament jest starannie zaprojektowany, oferując całkowitą prywatność zarówno dla apartamentu głównego i dodatkowych pokoi. Budynek zbudowany w 1973 roku pod kierunkiem Moshe Safdie, zdobywającego nagrodę architekta kanadyjskiego, ma znaczenie historyczne i odgrywa kluczową rolę w rozwoju żydowskiego sąsiedztwa, zachowując swój ponadczasowy urok. Dodatkowe informacje: - System klimatyzacji - System audio - Meble niestandardowe - Prokuratura - Podwójne szyby - Clocks of Shabbat - Miejsce do prania ręcznego posiłków (Netilat Yadayim) - Przechowywanie Poza swoją niezrównaną lokalizacją i nieporównywalnymi widokami, nieruchomość ta oferuje wyjątkową możliwość posiadania własności, która jest głęboko związana z bogatym gobelinem historii i duchowości. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji.