Dzielnica mieszkaniowa Charmant duplex avec vue sur le parc a baka - jerusalem immobilier 026786595

Odkryj naprawdę wyjątkowe doświadczenie życiowe w sercu Baki, Jerozolimy. Ten duplex zagnieździł się w małym kamiennym budynku, ponownie definiuje komfort i wygodę. Z 2 piętrami, windą i spokojnym spokojem, ta nieruchomość oferuje ponadczasowy urok. Najważniejsze cechy obiektu: Położenie: Położony w poszukiwanej okolicy Baka, ten duplex jest doskonale usytuowany, aby cieszyć się najlepszym życiem miasta, będąc otoczonym zielenią i parkami. Park, ale także kilka synagogów (wspólnota Yedidia dla Anglos, Kol Sasson z centrum studiów, Euuna, lub Guedalia), przedszkola i dobre szkoły (Efrata), centrum społeczności Baka i jego działalność sportowa dla młodych i starych, a także centrum handlowe Hadar, Talpiot obszar chalandise i wszystkie super marsze. Dobrze obsługiwane przez wiele autobusów, w pobliżu spaceru, który prowadzi do Old Station, naprawdę idealne miejsce. Widok na park: Zanurz się w piękno przyrody z przepięknym widokiem na sąsiadujący park z komfortu własnego domu. Inteligentne wyposażenie: Na niższym poziomie mieści się komfortowy i jasny salon z bezpośrednim dostępem do balkonu, który sprzyja relaks i może nawet pomieścić tradycyjne soccah, jadalnia, duża kuchnia, komfortowy pokój z łazienką. Przejdź na wyższy poziom, gdzie znajdziesz pokoje oferujące wszechstronność dla rosnącej rodziny lub do zakwaterowania gości, a także dwie pełne łazienki. Komfort: Ciesz się coroczny komfort z absolutnym spokojem, wyjątkowy luminosate, ogrzewanie gazowe i pełna klimatyzacja w całym domu. Rozwiązanie parkingowe i magazynowe: duży parking kryty pudłem pozwala nie tylko zaparkować samochód w schronie przed słońcem i chłodem, ale także przynieść na dół wygodną piwnicę na dodatkowe miejsce do przechowywania, co pozwala na utrzymanie pomieszczeń mieszkalnych bez zatorów, Traktuj siebie do duplex doświadczenie życiowe, gdzie położenie duszpasterskie spełnia klasyczny urok. Ta piękna nieruchomość jest najlepszą okazją dla rodziny do życia w tej komfortowej okolicy. Apartament jest również dostępne meble do wynajęcia na 3 miesiące od 1 kwietnia w cenie 7500 szekli miesięcznie. Zorganizuj dziś wizytę, aby wykorzystać okazję do posiadania pięknego duplex w sercu Baki. Skontaktuj się z nami na 026786595, aby zaplanować prywatną wizytę.