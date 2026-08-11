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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Hadera Subdistrict, Izrael

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Hadera
64
Harish
17
86 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
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Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 7/9
Przestronne mieszkanie z 4 sypialniami w HaderaOferujemy jasny i przestronny apartament pod …
$700,000
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Penthouse 5 pokojów w Hadera, Izrael
Penthouse 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
BZH Odkryj ten naprawdę prestiżowy apartament, idealnie położony tuż za centrum miasta, w je…
$1,09M
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Dom wolnostojący 10 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 10 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 10
Powierzchnia 300 m²
Nowy? Nowy? Nowy? ? Na sprzedaż - Givat Olga Dom, który sprawi, że zakochasz się od pierwsz…
$1,60M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 9 pokojów w Caesarea, Izrael
Willa 9 pokojów
Caesarea, Izrael
Pokoje 9
Powierzchnia 325 m²
Ta wspaniała willa w stylu śródziemnomorskim, zaprojektowana przez słynnego izraelskiego arc…
$3,15M
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 110 m²
- Okazja, której nie można przegapić w Haderze! ✨W tej cenie trudno jest znaleźć apartament …
$731,460
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Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 129 m²
RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie, w samym sercu dzielnicy Park w Hadera, wspania…
$818,300
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Willa 7 pokojów w Or Akiva, Izrael
Willa 7 pokojów
Or Akiva, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 470 m²
Wspaniały 7- pokojowy obiekt o powierzchni 270 m2 zbudowany na powierzchni 470 m2 5 sypialn…
$1,71M
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 7 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 180 m²
Wyłącznie w RE / MAX Hadera, rzadki prywatny dom 7 pokoi na sprzedaż w dzielnicy HaPark Hade…
$1,57M
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 7 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 7
Powierzchnia 180 m²
BZH W mieszkalnej i poszukiwanej okolicy Brandeis, RE / MAX Hadera prezentuje wyłącznie ciep…
$1,35M
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Mieszkanie 2 pokoi w Harish, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Harish, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
HARISH PROJECT - PREVENTED Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swoje…
$354,040
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Mieszkanie 2 pokoi w Harish, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Harish, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 48 m²
HARISH PROJECT - PREVENTED Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swoje…
$337,006
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 105 m²
BZH Frenchspeaking Department of RE / MAX Hadera by Ra 'hel Benguigui prezentuje ekskluzywne…
$701,400
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 113 m²
BZH Nowy ekskluzywny RE / MAX Hadera! W Hadera, w poszukiwaniu dzielnicy Ein Hayam, w rama…
$781,560
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 108 m²
HADERA Nowa generacja rezydencji Nowy nowoczesny obszar mieszkalny w samym sercu Hadery, m…
$831,660
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Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 150 m²
BZH RE / MAX Hadera prezentuje 5-pokojowy dwupoziomowy apartament w Olga de Hadera nad morze…
$664,660
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Mieszkanie 2 pokoi w Harish, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Harish, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
HARISH PROJECT - PREVENTED Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swoje…
$380,760
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 6 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 165 m²
BZH Nowa wyłączność, w kategorii "KOLEKCJA" Francuski Departament RE / MAX Hadera ✨Śnisz o n…
$1,53M
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 100 m²
BZH Nowa wyłączność francuskojęzycznego departamentu RE / MAX Hadera: apartament jak nowe 4 …
$698,060
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Willa 12 pokojów w Hadera, Izrael
Willa 12 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 12
Powierzchnia 280 m²
NOWA WYKLUCZOŚĆ RE / MAX POBIERANIE Wyjątkowa prywatna posiadłość w sercu Hadery! Są nieru…
$5,01M
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 92 m²
Odniesienie: HD 108 Piękny dwubudynkowy projekt w nowej dzielnicy Hadera Klub wiejski jest w…
$911,820
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 153 m²
BZ "H Odkryj tę rzadką okazję w sercu Hadery! Położony na szerokiej i przyjemnej ulicy Jabo…
$1,05M
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Willa 6 pokojów w Hadera, Izrael
Willa 6 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 300 m²
WYŁĄCZENIE REE / MAX KOLEKCJA - NIEWIELONY 'HAIM Kilka minut od morza, w samym sercu presti…
$5,01M
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Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 113 m²
BZH Nowa wyłączność w RE / MAX Hadera, nasza miłość do zajęcia natychmiast, w ramach prestiż…
$751,500
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Mieszkanie 5 pokojów w Hadera, Izrael
Mieszkanie 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 120 m²
RE / MAX Hadera prezentuje Państwu wyłącznie wspaniały jasny apartament rodzinny, w ostatnim…
$898,460
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Willa 5 pokojów w Hadera, Izrael
Willa 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 178 m²
Nowa wyłączność, w kategorii "COLLECTION" departamentu francuskojęzycznego RE / MAX Hadera ✨…
$1,67M
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Bliźniak 4 pokoi w Hadera, Izrael
Bliźniak 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 120 m²
BZH RE / MAX Hadera prezentuje czteropokojowy apartament dwupoziomowy w Olga nadmorskiej dzi…
$659,780
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 5 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 5
Powierzchnia 140 m²
BZH Śnisz o domu z ogrodem w cichej i blisko udogodnień i Beth 'Hamad? Oto i ona! RE / MAX…
$1,32M
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Mieszkanie 4 pokoi w Hadera, Izrael
Mieszkanie 4 pokoi
Hadera, Izrael
Pokoje 4
Powierzchnia 109 m²
Doskonała sprawa! W centrum Hadery - nowoczesny budynek dostarczony w 2021 roku. 4 pokoje, 1…
$728,120
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Hadera, Izrael
Dom wolnostojący 6 pokojów
Hadera, Izrael
Pokoje 6
Powierzchnia 165 m²
BZH RE / MAX Hadera prezentuje wspaniały dom całkowicie gustownie odnowiony w samym sercu po…
$1,35M
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Mieszkanie 2 pokoi w Harish, Izrael
Mieszkanie 2 pokoi
Harish, Izrael
Pokoje 2
Powierzchnia 49 m²
HARISH PROJECT - PREVENTED Mordecai Khayat ma przyjemność przedstawić Państwu podgląd swoje…
$374,080
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Typy nieruchomości w Hadera Subdistrict.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Hadera Subdistrict, Izrael

z garażem
z Ogród
z Widok na morze
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