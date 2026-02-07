Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Roatan
  4. Mieszkania
  5. Apartamenty wielopoziomowe

Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Roatan, Honduras

1 obiekt total found
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Thatch Point, Honduras
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Thatch Point, Honduras
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 234 m²
Beachfront Living with Exceptional Views & Income PotentialOtoczony zapierającym dech w pier…
$479,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
