  1. Realting.com
  2. Honduras
  3. Jose Santos Guardiola
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec

Domy Szeregowe w Jose Santos Guardiola, Honduras

Szeregowiec w Six Huts, Honduras
Szeregowiec
Six Huts, Honduras
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowa wartość w rosnącej społeczności Tortuga Hills, Caribe Point, Roatán. Ten przestron…
$249,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
