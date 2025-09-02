Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Honduras
  3. Esquipulas del Norte
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Esquipulas del Norte, Honduras

1 obiekt total found
Dom 5 pokojów w Esquipulas del Norte, Honduras
Dom 5 pokojów
Esquipulas del Norte, Honduras
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 3
Zapraszamy do Casa Moderna, uderzająca nowoczesna rezydencja w stylu caribbean znajduje się …
$499,000
Agencja
Wendy Roatan Realty & Associates
Języki komunikacji
English
