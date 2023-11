Residence with an underground parking at 300 meters from the sea, Vari, Greece

Ateny, Grecja

od €118,000

Budowa budynku mieszkalnego w centrum Aten - 40% prac budowlanych zostało już zakończonych. Będzie to nowoczesny budynek z windą i parkingiem na parterze, 6 nowych mieszkań do wynajęcia. Apartamenty na piętrach 2-5 o powierzchni 100 m2 można podzielić na 2 jednostki, aby zwiększyć rentowność. Apartamenty wyposażone są w eleganckie wykończenie, hydraulikę i kuchnię. Zdjęcia pokazują przykład ukończonego projektu Tranio. Zalety Możesz kupić nieruchomość zdalnie u prawnika, nie musisz latać do Grecji. Szacowana wydajność najmu przed prowizją i podatkami wynosi 3,3 – 4,1% rocznie. Zespół Tranio pomoże znaleźć najemców i zająć się wszystkimi problemami domowymi. Gwarancja naprawy - 2 lata. Infrastruktura W odległości spaceru od budynku znajdują się supermarkety, szpitale, szkoły i przedszkola, kawiarnie i restauracje. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Budynek znajduje się na północ od zabytkowego centrum w okolicy Kato Patisia. Jest to gęsto zaludniony obszar z rozwiniętą infrastrukturą, popularny wśród Greków i emigrantów. Główną zaletą lokalizacji jest zieleń przed domem. Balkony apartamentów wychodzą na park. Pod oknami nie będzie samochodów: droga prowadząca do domu to pieszy. Acharnon Street, 300 metrów od domu, jest centralną aleją dzielnicy z kawiarniami, restauracjami i sklepami. Stacja metra 4 minuty spacerem. Monastiraki znajduje się 10 minut jazdy od hotelu. 15 minut spacerem znajduje się kompleks szkolny Grava, w którym znajdują się 24 instytucje edukacyjne na wszystkich poziomach. Jest to jeden z największych kompleksów w Grecji.