  1. Realting.com
  2. Gambia
  3. Brikama
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Brikama, Gambia

Kombo NorthSaint Mary
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Apartamentowiec The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Apartamentowiec The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Apartamentowiec The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Apartamentowiec The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Apartamentowiec The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Pokaż wszystko Apartamentowiec The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Apartamentowiec The Hub Luxury Apartments for Sale | Senegambia Strip
Sukuta, Gambia
od
$114,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Luxury Apartments for Senegambia Strip The Hub - luksusowe życie w sercu Senegambii Ceny zaczynają się od 114,000 dolarów za 1-pokojowe mieszkanie Odkryj nowy standard życia w The Hub, wyjątkowy luksusowy kompleks apartamentowy położony w tętniącym życiem sercu słynnej Senegambia Stri…
Agencja
GamRealty
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się