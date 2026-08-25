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Penthouse na Sprzedaż w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt

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1 obiekt total found
Penthouse 2 pokoi w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Penthouse 2 pokoi
Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 2/2
Doświadcz ostatecznego przybrzeżnego stylu życia w tym pięknym penthouse położony w samym se…
$192 683
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Parametry nieruchomości w Prowincja Morza Czerwonego (Egipt), Egipt

z garażem
z Ogród
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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