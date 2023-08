Grupa spółek Uzun została założona w 1980 roku jako firma rodzinna przez Gürsel UZUN w Nikozji, która prowadzi działalność z powagą i skrupulatnością we wszystkich sektorach, w których prowadzi działalność. Aby stworzyć stałe przestrzenie mieszkalne, które oferują ludziom wysokiej jakości style życia, co pomaga im dostosować się do środowiska i miasta. Instalując estetykę z emocjami, nie uważamy podstawowej potrzeby schronienia człowieka za pracę inżynieryjną; w tym kierunku ma na celu zmianę koncepcji budowania w naszym kraju.

Od momentu powstania, Grupa spółek Uzun podpisała się pod licznymi projektami mieszkaniowymi i komercyjnymi w różnych regionach Cypru Północnego i należy do najlepszych firm działających w projektach wysokiej jakości w tym kraju.