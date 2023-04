Kargicak, Turcja

od Cena na żądanie

215–13 800 m² 2 mieszkanie

Poddaj się: 2023

< p > Przedstawiamy państwu wspaniały projekt kompleksu mieszkalnego premium - klasa Al Firdaus od firmy budowlanej Kurt Safir. < / p > < p > Kompleks mieszkaniowy z unikalną infrastrukturą, położony w malowniczej okolicy Alanyi, Kargyjak. Dzięki udanemu wyborowi ziemi, a mianowicie jednego ze wzgórz u podnóża gór Taurus, absolutnie wszystkie apartamenty oferują wspaniałe widoki na Morze Śródziemne, miasto i starożytna forteca Alanya. Kargicak to elitarny obszar położony zaledwie 20 minut jazdy od centrum Alanyi, między pasmem górskim Taurus a Morzem Śródziemnym. < / p > < p > Al Firdaus ( “ najwyższy stopień raju ” ) to świetny wybór dla tych, którzy cenią sobie luksusowy styl życia i prywatną, delikatną rozrywkę. < / p > < p > Głównym priorytetem kompleksu jest koncepcja halal, specjalna infrastruktura i atmosfera dla klientów wyznających islam. W tym projekcie, biorąc pod uwagę zasady prywatności i tradycji, spełnione są wszystkie warunki do wysokiej jakości, komfortowych wakacji i życia rodzin muzułmańskich. < / p > < p > Miejsce zamieszkania będzie idealną opcją dla określonego kręgu klientów, którzy ze względów religijnych i etycznych nie mogą być zakwaterowani w klasycznych kompleksach mieszkalnych, ale mają wystarczający budżet, aby stać się właścicielem nieruchomości premium. < / p > < p > Al Firdaus stanie się nie tylko miejscem odpoczynku, ale także rodzajem centrum kultury. Wielofunkcyjna infrastruktura będzie znajdować się w oddzielnym budynku: sale modlitewne, sale imprez biznesowych, restauracja, kino, biblioteka, oddzielne tereny rekreacyjne i SPA. < / p > < p > Kompleks z urzekającymi widokami panoramicznymi został zaprojektowany w klasycznych tradycjach architektury islamskiej. Podczas budowy zostaną zastosowane materiały przyjazne dla środowiska i nowoczesne technologie najwyższej jakości. < / p > < p > Rezydencja będzie zlokalizowana na działce o powierzchni 13800 m2, będzie się składać z siedmiu 4-piętrowych bloków i 104 luksusowych mieszkań o różnych układach. < / p > < p > Apartamenty będą wyposażone w klimatyzację, system ciepłej podłogi i sprzęt AGD. Penthouse będą miały sauny i kryte baseny na tarasach. < / p > < p > < / p > < p > Ekskluzywna infrastruktura kompleksu będzie: < / p > < ul > < li > Pokryte baseny z oczyszczoną wodą anolitową ( w celu zapobiegania COVID-19 i innym wirusom ) < / li > < li > Parki wodne kryte < / li > < li > Pomieszczenia rekreacyjne < / li > < li > Sauny < / li > < li > Hamams < / li > < li > Para rzymska < / li > < li > Pokoje masażu i pokoje masażu VIP z jacuzzi < / li > < li > Salony fitness < / li > < li > Place zabaw dla dzieci, przedszkole < / li > < li > Restauracja < / li > < li > Kino < / li > < li > Biblioteka < / li > < li > Sale konferencyjne i spotkania biznesowe < / li > < li > Pomieszczenia modlitewne < / li > < li > Apartamenty gościnne < / li > < li > Ogrody o wyglądzie krajobrazu < / li > < li > Transfer do miasta i na plażę < / li > < li > Parking < / li > < li > Generator < / li > < li > Ulepszony system bezpieczeństwa i nadzoru wideo < / li > < / ul > < p > Charakterystyka mieszkań: < / p > < ul > < li > Stalowe drzwi przednie < / li > < li > Okna z podwójnymi szybami PCV < / li > < li > Podłogi - Kawiarnia < / li > < li > Ściany - farba wodoodporna < / li > < li > Kuchnia z pełnym zestawem mebli, granitowymi blatami i zestawem urządzeń gospodarstwa domowego ( spirytus, kuchenka, okap, zmywarka, pralka i lodówka ) < / li > < li > Łazienki z pełną gamą instalacji wodno-kanalizacyjnych i mebli < / li > < li > Ogrzewanie filcowe < / li > < li > Układ kondycjonowania < / li > < li > Oświetlenie podstawowe i dodatkowe < / li > < li > Duże balkony i tarasy < / li > < li > Bezprzewodowy dostęp do Internetu < / li > < li > Telewizja satelitarna < / li > < / ul > < p > Rodzaje mieszkań: < / p > < ul > < li > 1 + 1 ( 57-64 m2 ) - 42 mieszkania < / li > < li > 2 + 1 ( 80-99 m2 ) - 44 mieszkania < / li > < li > 2 + 1 dwupoziomowy ogród ( 105 m2 ) - 2 apartamenty < / li > < li > 3 + 1 penthouse z basenem ( 209 - 215 m2 ) - 8 apartamentów < / li > < li > 4 + 1 dwupoziomowy ogród ( 148 m2 ) - 2 apartamenty < / li > < li > 4 + 1 penthouse z basenem ( 290 - 320 m2 ) - 5 apartamentów < / li > < li > 5 + 1 penthouse z basenem ( 334 m2 ) - 1 apartament < / li > < / ul >