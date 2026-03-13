Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ta Khmau, Kambodża

domy
7
7 obiektów total found
Dom 2 pokoi w Ta Khmau, Kambodża
Dom 2 pokoi
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2
$59,900
Dom 5 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Dom 5 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 97 m²
Piętro 2
Nowoczesny Dom Link na sprzedaż na ulicy 115 Jest to doskonała okazja do posiadania dobrze p…
$330,000
Willa 5 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Willa 5 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 468 m²
📣📣 _ 📍_ 💲_ ▶️Rozmiar domu: 12m x 12m ▶️: / Rozmiar terenu: 20 / 22m x 26m ▶️_ / Sypialnia: 5 ▶️_ ☎️_
$260,000
Willa 7 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Willa 7 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 504 m²
Piętro 3
Odkryj tę wyjątkową 3-piętrową willę do wynajęcia w ekskluzywnej strzeżonej społeczności The…
$7,000
Dom 8 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Dom 8 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 197 m²
Piętro 2
Uroczy Dom Link na sprzedaż na ulicy 115 To wyjątkowa okazja do posiadania uroczego domu na …
$400,000
Willa 6 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Willa 6 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 375 m²
Piętro 3
Położony w dobrze ugruntowanej, bezpiecznej społeczności mieszkalnej w Ta Khmau, ta 3-piętro…
$880,000
Willa 6 pokojów w Ta Khmau, Kambodża
Willa 6 pokojów
Ta Khmau, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3
Ta nowoczesna willa położona w prestiżowej społeczności ML Tiara oferuje doskonałą mieszankę…
$450,000
Parametry nieruchomości w Ta Khmau, Kambodża

