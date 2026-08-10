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Kawalerki z ogrodem na sprzedaż w Kambodża

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Phnom Penh
15
Khan Boeng Keng Kang
3
Khaet Preah Sihanouk
6
Khan Daun Penh
4
Kawalerka Usuwać
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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Phnom Penh, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Phnom Penh, Kambodża
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 29/60
Studio apartment "turnkey" with an area of ​​31 sq.m. on the 29th floor of a residential com…
$98,890
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Parametry nieruchomości w Kambodża

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