Wynajem długoterminowy will w Siem Reap, Kambodża

Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 2
Jeśli szukasz luksusowej drewnianej willi do wynajęcia w Siem Reap, znajdziesz te właściwośc…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 2
Pięknie zaprojektowana willa jest dostępna do wynajęcia w bezpiecznym borey znajduje się po …
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Doświadcz luksusu mieszkającego w tej nowoczesnej, prywatnej willi, dostępnej do wynajęcia w…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 8 pokojów w Krous, Kambodża
Willa 8 pokojów
Krous, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 018 m²
Ta przestronna willa z 8 sypialniami do wynajęcia w Svay Dangkum obszarze Siem Reap jest ide…
$2,100
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1
Odkryj tę piękną willę z dwoma sypialniami z prywatnym basenem, do wynajęcia w spokojnej dzi…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Ta piękna willa posiada 3 sypialnie i 3 łazienki, idealne dla małej rodziny lub grupy. Jest …
$1,250
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 886 m²
Piętro 2
Ta willa z trzema sypialniami do wynajęcia w Siem Reap to świetne miejsce na relaks i luksus…
$1,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 4 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Piętro 1
Ta 4-pokojowa willa do wynajęcia w Svay Dangkum oferuje doskonałą mieszankę komfortu i wszec…
$600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 4 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 467 m²
Piętro 2
Ta 4-pokojowa willa do wynajęcia w Svay Dangkum, Siem Reap, jest doskonałym wyborem dla biur…
$480
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 2 317 m²
Piętro 1
Odkryj tę wyjątkową hybrydową willę Khmer- European, oferującą połączenie tradycyjnego uroku…
$850
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 2
Ten nowoczesny jasny 3 Sypialnia, 4 Łazienka oddzielony dom, znajduje się w Sra Nage, Siem R…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 385 m²
Piętro 1
Zapraszamy do sanktuarium nowoczesnego luksusu i spokoju w sercu Siem Reap City. Ta olśniewa…
$1,400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Prywatna willa z 3 sypialniami znajduje się w gminie Svay Dankum, w pobliżu rynku Krolanh. T…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Ta piękna prywatna willa znajduje się w spokojnej okolicy gminy Svay Dankum, Siem Reap City.…
$1,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Dostępny do wynajęcia w Sla Kram obszarze jest oszałamiająca willa z dwoma sypialniami, któr…
$1,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 4 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 380 m²
Piętro 3
Ten piękny 6-pokojowy willa do wynajęcia w Svay Dangkum, położony w pobliżu Derm Kralanh Mar…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 4 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 415 m²
Nowoczesna willa z basenem do wynajęcia - Svay Dangkum, Siem Reap. Doświadczenie luksusowe t…
$3,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 2
Wejdź do tego zapraszajacego 3-pokojowego domu, tylko szybki 7-minutowy jacuzzi z tętniącej …
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 2 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
W spokojnej oazie w gminie Svay Dankum w Siem Reap City. Ta znakomita willa z dwoma sypialni…
$1,300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Drewniana willa z prywatnym basenem do wynajęcia w gminie Svay Dankum, Siem Reap City Escape…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2
Ta 2-sypialna willa do wynajęcia znajduje się w Sangkat Slakram, Siem Reap, zaledwie kilka m…
$400
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 496 m²
Piętro 2
Zapraszamy do swojej wymarzonej willi wakacje, dostępne zarówno na sprzedaż i wynajem! Położ…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 4 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2
Ta willa jest doskonałą mieszanką komfortu, wygody i piękna, co czyni go fantastycznym wybor…
$650
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa w Siem Reap, Kambodża
Willa
Siem Reap, Kambodża
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
W Sali Kamraeuk znajduje się kilka willi z trzema sypialniami z basenem do wynajęcia. Willa …
$1,100
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Zanurz się do relaksu w tej wspaniałej willi w Sala Kamraeuk! Zaledwie 5 minut jazdy od Star…
$1,200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Wille do wynajęcia w Siem Reap oferują doskonałą opcję zakwaterowania dla odwiedzających zwi…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 1
To częściowo umeblowane prywatne trzy sypialnie willi do wynajęcia, oferując doskonałą miesz…
$450
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Willa 4 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2
Ta piękna prywatna willa oferuje komfort i prywatność, znajduje się w spokojnej okolicy Sang…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 4 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 334 m²
Luksus i komfort z tej wyśmienitej willi dostępne do wynajęcia w południowo-po Sro Ngae obsz…
$850
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Krous, Kambodża
Willa 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Piętro 2
Zapraszamy do swojego wymarzonego rekolekcji w sercu miasta, gdzie luksus spotyka współczesn…
$700
za miesiąc
Zostaw prośbę
