Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Prasat Bakong
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Willa

Wynajem długoterminowy will w Prasat Bakong, Kambodża

Willa Usuwać
Wyczyść
7 obiektów total found
Willa w Prasat Bakong, Kambodża
Willa
Prasat Bakong, Kambodża
Powierzchnia 64 m²
Ta w pełni umeblowana willa z trzema sypialniami do wynajęcia w Borey Bakong, Krong Siem Rea…
$550
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Svay Thom, Kambodża
Willa 4 pokoi
Svay Thom, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Wyjątkowe doświadczenie życia w tej eleganckiej 4-pokojowej prywatnej willi, idealnie położo…
$950
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Prasat Bakong, Kambodża
Willa 2 pokoi
Prasat Bakong, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2
Ta narożna jednostka w Bakong Village posiada dwie (2) sypialnie i kompletne meble, idealne …
$300
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Svay Thom, Kambodża
Willa 4 pokoi
Svay Thom, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 286 m²
Piętro 2
Ta piękna i dobrze zachowana willa z 4 sypialniami jest dostępna do wynajęcia w Tourism City…
$800
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Prasat Bakong, Kambodża
Willa 2 pokoi
Prasat Bakong, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 32 m²
Piętro 3
Ta willa z dwoma sypialniami do wynajęcia w Bakong Village oferuje komfortową i nowoczesną p…
$350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Prasat Bakong, Kambodża
Willa 2 pokoi
Prasat Bakong, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2
Bakong Village Projekt wspiera silne poczucie wspólnoty. Połącz się z sąsiadami, przyjmij du…
$350
za miesiąc
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Prasat Bakong, Kambodża
Willa 3 pokoi
Prasat Bakong, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 014 m²
Piętro 2
Ta prywatna willa oferuje 3 sypialnie i 3 łazienki, piękny basen i przestronny ogród, zapewn…
$1,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się