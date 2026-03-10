Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Kambodża
  3. Siem Reap
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Siem Reap, Kambodża

17 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 11
Nowy hotel położony zaledwie kilka minut od centrum Siem Reap, tylko 3 minuty jazdy od Krola…
$3,00M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 21
Sypialnie 21
Liczba łazienek 23
Piętro 2
Nie przegap tej niesamowitej okazji do posiadania butikowego hotelu w kwitnącej gminie Sla K…
$620,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Krous, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Krous, Kambodża
Pokoje 15
Sypialnie 15
Liczba łazienek 16
Ta 5-pokojowa willa z prywatnym basenem i 10-pokojowym hotelem znajduje się na dużej działce…
$1,50M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 21
Sypialnie 21
Piętro 3
Ten dobrze utrzymany hotel znajduje się w popularnym obszarze Wat Bo, Wat Bo Village, Sala K…
$1,20M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Sklep na sprzedaż! Land 4m x 22.5m z twardym tytułem, rozmiar budynku 240m2 na 3 piętrach! P…
$550,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Sklepy na sprzedaż w pobliżu Siem Reap 's Night Market to świetna inwestycja dla firm takich…
$390,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 13
Na sprzedaż w Sali Kamraeuk, Siem Reap, jest uroczy butik nieruchomości z 10 dobrze urządzon…
$330,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 18
Sypialnie 18
Liczba łazienek 22
Piętro 3
Budynek hotelu na sprzedaż w pobliżu Riverside w Siem Reap City, gmina Sla Kram. Obiekt ten …
$1,30M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 22
Sypialnie 22
Liczba łazienek 25
Hotel Butikowy z 22 sypialniami jest dostępny na sprzedaż w Siem Reap City, oferując wyjątko…
$2,90M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 3
Wyjątkowa okazja inwestycyjna z tym imponującym 4-pokojowym sklepikiem znajduje się w tętnią…
$150,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Krous, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Krous, Kambodża
Pokoje 13
Sypialnie 13
Liczba łazienek 15
Ten 13-pokojowy hotel na sprzedaż w Svay Dangkum obszarze Siem Reap City to fantastyczna oka…
$580,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 10
Ten niesamowity butik z 9 sypialniami na sprzedaż w Gminie Sla Kram, Krong Siem Reap! Zawier…
$850,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Svay Thom, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Svay Thom, Kambodża
Pokoje 86
Sypialnie 86
Liczba łazienek 90
Jest to 86-pokojowy hotel położony w doskonałej lokalizacji na północ od Svay Thom Market w …
$4,80M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 14
Sypialnie 14
Liczba łazienek 17
Ten 14- bungalow hotel jest teraz na sprzedaż i oferuje doskonałą okazję biznesową w Siem Re…
$1,50M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Siem Reap, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 15
Sypialnie 15
Liczba łazienek 17
Piętro 4
Ten uroczy hotel butikowy na sprzedaż znajduje się w gminie Kouk Chork, bardzo blisko Kway T…
$380,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Krous, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Krous, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Rzadka okazja jest dostępna z tego 4-pokojowego sklepiku na sprzedaż w Siem Reap, oferując d…
$250,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Krous, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Krous, Kambodża
Pokoje 16
Sypialnie 16
Liczba łazienek 17
Piętro 3
Biorąc pod uwagę ten budynek mieszkalny jako wynajem inwestycji: dla wynajmu długoterminoweg…
$320,000
Zostaw prośbę
