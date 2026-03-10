Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Siem Reap Municipality
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Siem Reap Municipality, Kambodża

Siem Reap
13
Condo Usuwać
Wyczyść
13 obiektów total found
Condo 3 pokoi w Krous, Kambodża
Condo 3 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 134 m²
Piętro 3
Ten przestronny 3-pokojowy apartament jest teraz dostępny na sprzedaż w dobrze znanym Sky Pa…
$210,000
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5
Piękne mieszkanie 2-pokojowe na sprzedaż na placu Rose Apple, położony w samym sercu miasta …
$220,000
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 5
To 2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż na 5 piętrze Rose Apple Square w Siem Reap City oferuje…
$145,000
Zostaw prośbę
OneOne
Condo 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Condo 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 5
Jednostka odsprzedaży mieszkania na Rose Apple Square oferuje wyjątkową okazję do posiadania…
$130,000
Zostaw prośbę
Condo 3 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 3 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 4
Piękne mieszkanie z trzema sypialniami jest na sprzedaż na Rose Apple Square w Siem Reap. Mi…
$300,000
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Krous, Kambodża
Condo 2 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Ten dwupokojowy apartament jest do odsprzedaży i oferuje 74 metrów kwadratowych powierzchni …
$60,000
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Odkryj doskonałą okazję inwestycji z tym w pełni umeblowane mieszkanie na sprzedaż na Rose A…
$226,300
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Condo 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 6
Doświadcz współczesnego miasta żyjącego w najlepszym z tego stylowego mieszkania 1-pokojowe,…
$117,000
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Condo 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
Ten stylowy 1-pokojowy apartament jest teraz dostępny do odsprzedaży w renomowanej Rose Appl…
$135,000
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Condo 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4
To 1-pokojowe mieszkanie na sprzedaż na Rose Apple Square oferuje doskonałą mieszankę wygody…
$125,000
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Siem Reap, Kambodża
Condo 2 pokoi
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 4
Stylowe mieszkanie z dwoma sypialniami jest teraz dostępne na Rose Apple Square, jednym z na…
$250,000
Zostaw prośbę
Condo 2 pokoi w Krous, Kambodża
Condo 2 pokoi
Krous, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Dwupokojowe mieszkanie w Svay Dangkum Svay Rep, oferujące 70m ² komfortowej przestrzeni mies…
$55,000
Zostaw prośbę
Condo 1 pokój w Siem Reap, Kambodża
Condo 1 pokój
Siem Reap, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3
Resale 1-Sypialnia Condominium na Rose Apple Square, luksusowy budynek mieszany w sercu Siem…
$140,000
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Siem Reap Municipality, Kambodża

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się