  Kambodża
  2. Kambodża
  3. Preah Sihanouk Municipality
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Preah Sihanouk Municipality, Kambodża

Sihanoukville
27
3 obiekty
Mieszkanie 3 pokoi w Sihanoukville, Kambodża
Mieszkanie 3 pokoi
Sihanoukville, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 9
Pierwsza linia Zatoki Tajlandzkiej. Minimalny pierwszy telefon. Długie opóźnienie. Na hipote…
$99,763
Mieszkanie 2 pokoi w Sihanoukville, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Sihanoukville, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 17/30
Opis projektu.Time Square 10 to trzywieżowy kompleks mieszkalny na pierwszej linii Otrus 1 B…
$47,810
VAT
Mieszkanie 2 pokoi w Sihanoukville, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Sihanoukville, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 6
Warsztaty przeciwpożarowe! 🔥 Zacznij sprzedawać na pierwszej linii OKEAHA. BXOD W KAMBOJU OT…
$51,049
