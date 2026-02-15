Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Kambodża
  3. Preah Sihanouk Municipality
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Garaż

Mieszkania z garażem na sprzedaż w Preah Sihanouk Municipality, Kambodża

Sihanoukville
27
1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Sihanoukville, Kambodża
Mieszkanie 2 pokoi
Sihanoukville, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 17/30
Opis projektu.Time Square 10 to trzywieżowy kompleks mieszkalny na pierwszej linii Otrus 1 B…
$47,810
