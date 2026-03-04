Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Prasat Bakong
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Prasat Bakong, Kambodża

domy
10
10 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Svay Thom, Kambodża
Willa 3 pokoi
Svay Thom, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Piętro 2
Ten uroczy willa z trzema sypialniami na sprzedaż w mieście Borey Turystyka, Siem Reap City,…
$270,000
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Svay Thom, Kambodża
Willa 3 pokoi
Svay Thom, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2
Prezentacja nowoczesnej willi w Borey Tourism City, gminie Kandaek, dzielnicy Prasat Bakong.…
$95,000
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Prasat Bakong, Kambodża
Dom 2 pokoi
Prasat Bakong, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Ten elegancki Dom Link na sprzedaż w Borey Turystyka. Ta nieruchomość łączy wygodę z nowocze…
$90,000
Zostaw prośbę
AuraAura
Dom 5 pokojów w Svay Thom, Kambodża
Dom 5 pokojów
Svay Thom, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 467 m²
Piętro 2
Ta bliźniacza willa znajduje się w Borey Turystyka Miasto jest rzadkim znaleziskiem, oferują…
$250,000
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Svay Thom, Kambodża
Willa 3 pokoi
Svay Thom, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 234 m²
Piętro 2
Ta elegancka willa z trzema sypialniami na sprzedaż w Borey Tourism City, w pobliżu Makro Ma…
$155,454
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Svay Thom, Kambodża
Dom 3 pokoi
Svay Thom, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Odkryj rzadką okazję do posiadania pięknej willi bliźniaczej w pobliżu Macro Market, jednego…
$100,000
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Prasat Bakong, Kambodża
Willa 2 pokoi
Prasat Bakong, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 2
Wspaniały nowoczesny design willi z koncepcją społeczności żyjącej w Bakong Village. Położon…
$101,000
Zostaw prośbę
Dom 2 pokoi w Svay Thom, Kambodża
Dom 2 pokoi
Svay Thom, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Ten elegancki dom na sprzedaż w Borey Turystyka. Ta nieruchomość łączy wygodę z nowoczesnym …
$70,000
Zostaw prośbę
Willa 2 pokoi w Svay Thom, Kambodża
Willa 2 pokoi
Svay Thom, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Piętro 1
Ten dom wakacyjny zapewnia idealne połączenie komfortu, kultury i wygody. Ten spokojny obiek…
$88,000
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Prasat Bakong, Kambodża
Willa 3 pokoi
Prasat Bakong, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 64 m²
Ten uroczy willa z trzema sypialniami na sprzedaż w Borey Bakong Village, pochodzi z całkowi…
$179,800
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się