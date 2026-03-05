Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Toul Kork
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Kawalerka

Wynajem długoterminowy studiów w Khan Toul Kork, Kambodża

Kawalerka Usuwać
Wyczyść
9 obiektów total found
Kawalerka w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Odkryj tętniące życiem miejskie życie! Ten przyjazny apartament do wynajęcia w Tuol Kouk, Bo…
$200
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 7
Nowoczesne i dobrze zaprojektowane studio o powierzchni 50m ² oferuje doskonałą mieszankę ko…
$250
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Odkryj to urocze studio do wynajęcia w samym sercu Tuol Kouk, Phnom Penh! Doskonale zaprojek…
$270
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 5
To w pełni umeblowane studio w okolicy Toul Kork. Jest dogodnie położony zaledwie 3 minuty s…
$540
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Studio apartament jest do wynajęcia w pobliżu stadionu olimpijskiego i City Mall Market (oko…
$150
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka w Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodża
Kawalerka
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Kambodża
Powierzchnia 20 m²
Pokój mieszkalny do wynajęcia w pobliżu stadionu olimpijskiego i City Mall Market (około 250…
$150
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 22
Ten nowoczesny apartament typu studio znajduje się w samym sercu Boeng Kak i oferuje doskona…
$500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Odkryj swoją doskonałą ucieczkę z miasta! Ten stylowy apartament jest dostępny do wynajęcia …
$250
za miesiąc
Zostaw prośbę
Kawalerka w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Kawalerka
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Odkryj tętniące życiem miasto mieszkające w tym uroczym apartamencie do wynajęcia w Tuol Kou…
$250
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się