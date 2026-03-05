Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy penthouse’ów w Khan Toul Kork, Kambodża

1 obiekt total found
Penthouse 3 pokoi w Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Kambodża
Penthouse 3 pokoi
Sangkat Phsar Depou Ti Muoy, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Odkryj wysokie życie! Ten wspaniały apartament Penthouse, idealnie położony do wynajęcia w t…
$3,200
za miesiąc
