Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Toul Kork
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Khan Toul Kork, Kambodża

Nieruchomości komercyjne Usuwać
Wyczyść
8 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 12
Sypialnie 12
Piętro 5
Odkryj wyjątkową okazję inwestycyjną w tym hotelu, dostępną do wynajęcia w tętniącym życiem …
$15,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 10
Sypialnie 10
Liczba łazienek 13
Piętro 3
Dobrze położony budynek jest teraz dostępny do wynajęcia wzdłuż ruchliwej drogi biznesowej w…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Piętro 3
Dwa sąsiadujące 3- story link- domy są teraz dostępne do wynajęcia w bardzo sought- after ko…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 180 m² w Sangkat Boeung Salang, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 180 m²
Sangkat Boeung Salang, Kambodża
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1
Ten przestronny sklep do wynajęcia jest doskonale położony wzdłuż ruchliwej drogi w Sangkat …
$1,600
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 103 m² w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 103 m²
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Powierzchnia 103 m²
W reklamie znajduje się budynek handlowy z kompleksowymi zabezpieczeniami, obszernymi opcjam…
$21
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeung Salang, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeung Salang, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Piętro 3
Prime Corner Shophouse for Rent in Sangkat Boeung Salang - Idealny do restauracji, kawiarni …
$1,700
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 99 m² w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 99 m²
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Powierzchnia 99 m²
Piętro 8
Cztery nowoczesne jednostki biurowe (98.5- 245.8 m2) są obecnie dostępne na 8. piętrze w tem…
$15
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 103 m² w Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 103 m²
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodża
Powierzchnia 103 m²
W reklamie znajduje się budynek handlowy z kompleksowymi zabezpieczeniami, obszernymi opcjam…
$19
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się