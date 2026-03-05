Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Toul Kork
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Khan Toul Kork, Kambodża

2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Kambodża
Pokoje 12
Sypialnie 12
Piętro 5
Odkryj wyjątkową okazję inwestycyjną w tym hotelu, dostępną do wynajęcia w tętniącym życiem …
$5,50M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Phsar Daeum Kor, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Phsar Daeum Kor, Kambodża
Ten sklep znajduje się w ruchliwej dzielnicy miejskiej, zaledwie kilka kroków od lokalnego r…
$255,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się