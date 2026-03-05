Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Kambodża
  3. Khan Sen Sok
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Kawalerka

Wynajem długoterminowy studiów w Khan Sen Sok, Kambodża

3 obiekty total found
Kawalerka w Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Kawalerka
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Powierzchnia 31 m²
Piętro 6
Wejdź w miejską elegancję! Ten jasny 31m ² studio apartament do wynajęcia w tętniącym życiem…
$250
za miesiąc
Kawalerka 1 pokój w Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Kawalerka 1 pokój
Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 16
To w pełni umeblowane studio w Sen Sok jest ruchome w gotowy i oferuje dogodną lokalizację: …
$420
za miesiąc
Kawalerka w Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Kawalerka
Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 15
To w pełni umeblowane studio w Sen Sok jest ruchome w gotowy i oferuje dogodną lokalizację: …
$370
za miesiąc
