  Kambodża
  Khan Sen Sok
  Wynajem długoterminowy
  Penthouse
  5. Penthouse

Wynajem długoterminowy penthouse’ów w Khan Sen Sok, Kambodża

5 obiektów total found
Penthouse 3 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Penthouse 3 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 297 m²
Piętro 20
Oczywiście! Urban Loft Condo to nowoczesny budynek mieszkalny położony w pobliżu Aeon Mall 2…
$3,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Penthouse 3 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 297 m²
Piętro 17
Żyj wysokim życiem w tym oszałamiającym 3-sypialnym, 4-łazienkowym penthouse do wynajęcia w …
$3,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Penthouse 2 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 297 m²
Piętro 2
Urban Loft Condo w obszarze Sen Sok jest idealnym rozwiązaniem dla osób poszukujących przest…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
Penthouse 3 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Penthouse 3 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 297 m²
Piętro 18
Oczywiście! Urban Loft Condo to nowoczesny budynek mieszkalny położony w pobliżu Aeon Mall 2…
$2,500
za miesiąc
Zostaw prośbę
Penthouse 2 pokoi w Khan Sen Sok, Kambodża
Penthouse 2 pokoi
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Obiekt znajduje się w dogodnej odległości, z Makro Market zaledwie 1 minutę od hotelu i AEON…
$3,000
za miesiąc
Zostaw prośbę
