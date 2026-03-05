Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Khan Sen Sok, Kambodża

11 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 800 m² w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 800 m²
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 21
Sypialnie 21
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 800 m²
Piętro 3
Prime Office lub Private School Space for Rent in Sangkat Phnom Penh Thmey Odkryj ten wszech…
$7,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Uwolnij swój potencjał biznesowy! Ten fantastyczny magazyn handlowy do wynajęcia w tętniącej…
$2,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Ten dom-zaprojektowane biuro znajduje się na 799m2 ziemi, oferując przestronne i dobrze wypo…
$2,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Piętro 2
Zabezpiecz swoją przyszłość z tym najlepszym komercyjnym sklepikiem do wynajęcia w Saensokh,…
$800
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Khan Sen Sok, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Khan Sen Sok, Kambodża
Odblokuj swój potencjał biznesowy z tym głównym 1200 m ² magazyn komercyjny do wynajęcia w S…
$2,600
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodża
Liczba łazienek 1
Piętro 1
💡 Wysokowidoczność Showroom do wynajęcia na Busy Street 271! Podnieść swoją markę z tej dosk…
$2,300
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 972 m² w Khan Sen Sok, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 972 m²
Khan Sen Sok, Kambodża
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 972 m²
Piętro 3
Te dwa sąsiednie sklepy znajdują się wewnątrz dobrze ugruntowanej społeczności Borey Orkide,…
$1,500
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 9 727 m² w Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 9 727 m²
Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Powierzchnia 9 727 m²
Piętro 15
598 Wieża to nowo opracowany, mieszany komercyjny budynek położony na tętniącym życiem Boule…
$8
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Strategiczny magazyn handlowy do wynajęcia w tętniącej życiem Saensokh, Phnom Penh Thmei. Ta…
$4,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne 100 m² w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 100 m²
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Powierzchnia 100 m²
Położony w strefie handlowej o wysokim natężeniu ruchu, zaledwie kilka kroków od Makro, ta p…
$2,000
za miesiąc
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Piętro 3
Zabezpieczyć ten sklep komercyjny do wynajęcia w Saensokh, Phnom Penh Thmei. Chwaląc 5 wszec…
$550
za miesiąc
