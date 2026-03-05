Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Kambodża
  3. Khan Sen Sok
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Khan Sen Sok, Kambodża

7 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 173 m² w Khan Sen Sok, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 173 m²
Khan Sen Sok, Kambodża
Powierzchnia 173 m²
Piętro 11
To jest to. Budynek na sprzedaż / wynajem na sprzedaż / Cena sprzedaży: 2 dolary, 5 mln euro…
$2,50M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Pokoje 24
Sypialnie 24
Liczba łazienek 25
Piętro 5
🏢 Budynek Landmark na sprzedaż na Prime Street 271 - wyjątkowe inwestycje! Zdobądź znaczną i…
$1,20M
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 60 m² w Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 60 m²
Sangkat Kouk Khleang, Kambodża
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 60 m²
📣📣_ 📍_ 💲tak zwana ikona: 2xx, 000 $(kontrola) ▶️: XXL:: 6m x 10m ▶️:: 10m x 19m ▶️_ ☎️_
$265,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Teuk Thla, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Zainwestuj w ten najlepszy sklep komercyjny w zgiełku Saensokh, Kouk Khleang, Phnom Penh. Ch…
$460,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Khan Sen Sok, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Khan Sen Sok, Kambodża
Piętro 4
Inwestuj w centrum najbardziej szybko rozwijającej się dzielnicy handlowej Phnom Penh z tego…
$500,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne w Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Nieruchomości komercyjne
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodża
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Piętro 2
Versatile 4-sypialnia, 5-łazienka komercyjny sklep w zgiełku Saensokh, Phnom Penh Thmei. Pom…
$225,000
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 432 m² w Sangkat Krang Thnong, Kambodża
Nieruchomości komercyjne 432 m²
Sangkat Krang Thnong, Kambodża
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 432 m²
📣📣_ 📍_ 💲300, 000 $ ▶️20m x 30m ▶️18m x 24m ▶️_ ‼️ - - - - - - - - - - - - - - Czy - Czy - Cz…
$300,000
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się