Domy na sprzedaż w Khan Prek Pnov, Kambodża

2 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Sangkat Samraong, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Samraong, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Piętro 2
Witaj w domu Praek Pnov! To zapraszanie 3- łóżko, 3-łazienkowy dom w Samraong, Phnom Penh, o…
$145,000
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Sangkat Prek Pnov, Kambodża
Dom 3 pokoi
Sangkat Prek Pnov, Kambodża
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 126 m²
Piętro 2
Link Villa B z Samraong Village jest idealnym wyborem dla rodziny nuklearnej poszukującej lu…
$79,000
Zostaw prośbę
