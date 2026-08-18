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Wille na sprzedaż w Khan Pou Senchey, Kambodża

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1 obiekt total found
Willa 2 pokoi w Sangkat Kakab 1, Kambodża
Willa 2 pokoi
Sangkat Kakab 1, Kambodża
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Piętro 2
Ten dom link na sprzedaż w pobliżu międzynarodowego lotniska Phnom Penh oferuje praktyczną p…
$120,000
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